Чернова Алевтина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Алевтина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Андреевич

Мусино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1907

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Андреевич

Мусино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1912

Дочь: Мушникова Агнея Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Андреевич

Мусино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Братское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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