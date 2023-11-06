Кыржинаков Юрий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Торокова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кыржинакова Камелия Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кыржинаков Камзар Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кыржинаков Каскар Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кыржинакова Тарина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана