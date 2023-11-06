Кыржинаков Юрий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыржинаков Юрий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Торокова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кыржинакова Камелия Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыржинаков Карим Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыржинаков Камзар Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыржинаков Каскар Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кыржинакова Тарина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

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