Лапшина Таиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1938
Дата смерти06.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1938
Рождение ребёнка
28.02.1960
Сын: Перевалов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лапшин Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1960
Сын: Перевалов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1967
Дочь: Лапшина Валентина Валерьевна
Отец ребёнка: Лапшин Валерий Дмитриевич
Смерть
06.06.2015