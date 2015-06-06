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Лапшина Таиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1938

Дата смерти

06.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1938

Отец: Шестеркин Василий Иванович

Мать: Шестеркина Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.02.1960

Сын: Перевалов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лапшин Валерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1960

Сын: Перевалов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.05.1967

Дочь: Лапшина Валентина Валерьевна

Отец ребёнка: Лапшин Валерий Дмитриевич

Смерть
06.06.2015