Баязитов Сулейман Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитов Сулейман Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Мать: Бибикамал Абдулла ҡыҙы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баязитова Айзиля Сулеймановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатвалова Алсу Сулеймановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баязитов Алмас Сулейманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадамшина Залия Сулеймановна

Мать ребёнка: не указана

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