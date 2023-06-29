Баязитов Сулейман Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баязитова Айзиля Сулеймановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатвалова Алсу Сулеймановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баязитов Алмас Сулейманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадамшина Залия Сулеймановна
Мать ребёнка: не указана