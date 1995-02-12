Ульянова (Захарова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Захарова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1910

Дата смерти

12.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1910

Отец: Захаров Михаил

Мать: Захарова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
15.01.1931

Дочь: Ремизова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1933

Сын: Ульянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ульянов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Иван Петрович

Смерть
12.02.1995
Похороны
Неизвестно
Никольское
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