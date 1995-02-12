Ульянова (Захарова) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1910
Дата смерти12.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1910
Отец: Захаров Михаил
Рождение ребёнка
15.01.1931
Дочь: Ремизова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1933
Отец ребёнка: Ульянов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1995
Похороны
Неизвестно
Никольское