Байтимиров Газиз Ахмадуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Байтимиров Ахмадулла Агзамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Байтимиров Галиаскар Газизович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1967
Сын: Байтимиров Гаяз Газизович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байтимирова Мунавара Газизовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно