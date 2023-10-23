Байтимиров Газиз Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтимиров Газиз Ахмадуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Байтимиров Ахмадулла Агзамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Байтимиров Галиаскар Газизович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Байтимиров Гаяз Газизович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байтимирова Мунавара Газизовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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