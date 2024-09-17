Лапыгина (Лапыгин) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапыгина (Лапыгин) Валентина

Лапыгина (Лапыгин) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапыгин Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.