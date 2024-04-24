Аксенов Григорий Иванович
Место рожденияд. Пеньковская, Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1880 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 23 | № 10 о венчании 17 февраля 1880 года крестьянина деревни Пеньковской Григория Ивановича Аксенова, 22 года, православного вероисповедания, первым браком... Показать все