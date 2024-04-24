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Аксенов Григорий Иванович

Место рождения

д. Пеньковская, Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1880 ст.

Жена: Аксенова (Семанова) Александра Алексеевна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 23 | № 10 о венчании 17 февраля 1880 года крестьянина деревни Пеньковской Григория Ивановича Аксенова, 22 года, православного вероисповедания, первым браком... Показать все
Смерть
Неизвестно

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