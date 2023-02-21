Локерев Виктор Георгиевич
Место рожденияСев Маяк УзССР
Дата рождения30.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955
Сев Маяк УзССР
Образование
С 1962 по 1970
школа 65 Ташкент
среднее
Рождение ребёнка
26.01.1979
Мать ребёнка: Локерева Татьяна
Нариманов Таш Обл УзССР (Водник)
Рождение ребёнка
01.10.1984
Дочь: Рахимова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Локерева Татьяна
Нариманов Таш Обл УзССР
Рождение ребёнка
24.05.1987
Дочь: Тетуева Мария Викторовна
Мать ребёнка: Локерева Татьяна
Ташкент УзССР