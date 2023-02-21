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Локерев Виктор Георгиевич

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Место рождения

Сев Маяк УзССР

Дата рождения

30.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955

Отец: Локерев Георгий Михайлович

Мать: Локерева Александра Степановна

Сев Маяк УзССР
Образование
С 1962 по 1970
школа 65 Ташкент
среднее
Рождение ребёнка
26.01.1979

Сын: Локерев Игорь Викторович

Мать ребёнка: Локерева Татьяна

Нариманов Таш Обл УзССР (Водник)
Рождение ребёнка
01.10.1984

Дочь: Рахимова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Локерева Татьяна

Нариманов Таш Обл УзССР
Рождение ребёнка
24.05.1987

Дочь: Тетуева Мария Викторовна

Мать ребёнка: Локерева Татьяна

Ташкент УзССР
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