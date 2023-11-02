Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1901
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1902
Сын: Покатаев Петр
Отец ребёнка: Покатаев Николай Самойлов
Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно