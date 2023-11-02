Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1901

Муж: Покатаев Николай Самойлов

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Покатаев Петр

Отец ребёнка: Покатаев Николай Самойлов

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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