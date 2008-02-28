Пименов Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Валерий Васильевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

15.02.1920

Дата смерти

28.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1936 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942
г. Самарканд, Узбекистан
Место жительства
С 1943 по 1945
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1945 по 2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.02.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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