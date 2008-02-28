Пименов Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1920
Дата смерти28.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936 по 1942
Место жительства
С 1942
г. Самарканд, Узбекистан
Место жительства
С 1943 по 1945
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1945 по 2008
Смерть
28.02.2008