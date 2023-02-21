Ирина Григорьева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Афимия
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван
Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно