Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

1804 г.р.
1806 г.р.
1809 г.р.
1814 г.р.
1817 г.р.
1820 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Афимия

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван

Отец ребёнка: Червяков Назар Клементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Назар Клементьев

Смерть
Неизвестно
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