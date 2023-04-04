Носкова (Маркушина) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Маркушина) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1889

Дата смерти

После 10.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1909

Муж: Носков Матвей Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1911

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Носков Матвей Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1916

Дочь: Устинья Матвеевна

Отец ребёнка: Носков Матвей Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Носков Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Носков Матвей Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.10.1916