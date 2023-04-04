Носкова (Маркушина) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1889
Дата смертиПосле 10.10.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1909
Рождение ребёнка
18.03.1911
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Носков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1916
Дочь: Устинья Матвеевна
Отец ребёнка: Носков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1916
Отец ребёнка: Носков Матвей Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.10.1916