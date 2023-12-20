Басевич Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1964
Отец: Басевич Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басевич Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
03.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басевич Ольга Сергеевна
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область