Басевич Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басевич Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1964

Отец: Басевич Владимир

Мать: Басевич Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басевич Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
03.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басевич Ольга Сергеевна

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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