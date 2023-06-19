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Männamaa Telfi

Место рождения

Кыргессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

21.05.1941

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыргессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2007