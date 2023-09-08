Мамаев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915
Отец: Мамаев Василий
Мать: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1946
Дочь: Шишкина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Бакланова Нина Павловна
Мать ребёнка: Мамаева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя? Павловна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно