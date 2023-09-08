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Мамаев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915

Отец: Мамаев Василий

Мать: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1946

Дочь: Шишкина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Бакланова Нина Павловна

Мать ребёнка: Мамаева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя? Павловна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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