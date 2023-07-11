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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Александра Сумеоновна
Отец ребёнка: Сумеон
село Василево Угличского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Благовещенская Евдокия Сумеонова
Отец ребёнка: Сумеон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сумеон
Смерть
Неизвестно