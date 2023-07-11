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Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Александра Сумеоновна

Отец ребёнка: Сумеон

село Василево Угличского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Благовещенская Евдокия Сумеонова

Отец ребёнка: Сумеон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумеон

Смерть
Неизвестно
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