(Михайлова) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Ольга Фёдоровна

Место рождения

Зеленовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Фёдор

Мать: Михайлова Неизвестно

Зеленовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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