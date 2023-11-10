(Михайлова) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Фёдор
Мать: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)