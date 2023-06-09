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Тимофеев Виталий Борисович
Тимофеев Виталий Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1960
Пол
Мужской
Отец
Тимофеев Борис Гаврилович
1933 г.р.
Мать
Тимофеева Александра Федоровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1960
Отец:
Тимофеев Борис Гаврилович
Мать:
Тимофеева Александра Федоровна
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