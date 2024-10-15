Простатина Анастасия Дмитриевна ?.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Простатина Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1900

Дата смерти

04.07.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900

Отец: Простатин Дмитрий Ильич

Мать: Простатина (Будакова) Анна Дамиановна

Смерть
04.07.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-X?i=400&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.07.1900 ст.
на кладбище д. Кровной

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