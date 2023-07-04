Спирина Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1986

Отец: Спирин Николай Александрович

Мать: Спирина Людмила Галимхановна

Рождение ребёнка
09.10.2005

Дочь: Конобеева Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.09.2013

Сын: Спирин Максим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.01.2015

Сын: Спирин Константин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.12.2018

Дочь: Спирина Дарья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.02.2021

Дочь: Спирина Софья Александровна

Отец ребёнка: не указан

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