Спирина Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1986
Рождение ребёнка
09.10.2005
Дочь: Конобеева Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.09.2013
Сын: Спирин Максим Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.01.2015
Сын: Спирин Константин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.12.2018
Дочь: Спирина Дарья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.02.2021
Дочь: Спирина Софья Александровна
Отец ребёнка: не указан