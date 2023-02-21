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Abrams
Abrams
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Peter
1805 г.р.
Adam
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын:
Peter
Мать ребёнка:
?
Санино
, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Adam
Мать ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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