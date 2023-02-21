Abrams — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abrams

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1805 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Peter

Мать ребёнка: ?

Санино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Adam

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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