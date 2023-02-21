Луньков Ефим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти15.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Афанасий Емельянов
Рождение ребёнка
15.08.1862 ст.
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Ист.: ЦГА г.Москвы метрич. кн. Ф.2184 Оп.1 Д.72 стр. 45
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
15.11.1900 ст.
от удушья
Похороны
17.11.1900 ст.