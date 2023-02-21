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Луньков Ефим Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

15.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Афанасий Емельянов

Мать: Ирина Артемьева (Артёмова)

Рождение ребёнка
15.08.1862 ст.

Сын: Луньков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: ЦГА г.Москвы метрич. кн. Ф.2184 Оп.1 Д.72 стр. 45
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
15.11.1900 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
от удушья
Похороны
17.11.1900 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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