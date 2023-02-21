Климук (не известно) Стефанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.
Сын: Климук Василий Венидиктович
Отец ребёнка: Климук Венидикт Каленникович
хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно