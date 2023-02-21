Климук (не известно) Стефанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (не известно) Стефанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.

Сын: Климук Василий Венидиктович

Отец ребёнка: Климук Венидикт Каленникович

хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Венидикт Каленникович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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