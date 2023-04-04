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Соколов Алексей
Соколов Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1994
Пол
Мужской
Отец
Соколов Андрей
1975 г.р.
Мать
Соколова (Петрова) Татьяна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1994
Отец:
Соколов Андрей
Мать:
Соколова Татьяна
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