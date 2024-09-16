Нефтяков Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1844
Отец: Нефтяков Семён Петрович
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Нефтяков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна
Рождение ребёнка
21.05.1877
Сын: Нефтяков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна
Рождение ребёнка
22.01.1879
Дочь: Нефтякова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна
Рождение ребёнка
19.07.1880
Дочь: Нюхтякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна
Рождение ребёнка
13.05.1885
Сын: Невтяков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна
Смерть
Неизвестно