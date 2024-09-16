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Нефтяков Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1844

Отец: Нефтяков Семён Петрович

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выдрина Евдокия Маркелловна

Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Нефтяков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна

Рождение ребёнка
21.05.1877

Сын: Нефтяков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна

Рождение ребёнка
22.01.1879

Дочь: Нефтякова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна

Рождение ребёнка
19.07.1880

Дочь: Нюхтякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна

Рождение ребёнка
13.05.1885

Сын: Невтяков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Маркелловна

Смерть
Неизвестно

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