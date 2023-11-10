Андреева Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Ольга Викторовна

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Место рождения

Новопсков

Дата рождения

25.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1986

Отец: Старков Виктор Егорович

Мать: Старкова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
20.06.2013

Сын: Андреев Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.08.2016

Дочь: Андреева Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.12.2022

Дочь: Андреева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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