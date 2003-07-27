Велижанин Олег Салаватович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1969
Дата смерти27.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1969
Отец: Салават Менедеевич
Бракосочетание
19.07.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Тюменская обл Нижне-Тавдинский район село Велижаны
Рождение ребёнка
18.08.1991
Дочь: Велижанина Диана Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюменская обл город Тюмень
Рождение ребёнка
09.04.1997
Сын: Велижанин Георгий Олегович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.07.2003