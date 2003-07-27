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Велижанин Олег Салаватович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1969

Дата смерти

27.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1969

Отец: Салават Менедеевич

Мать: Гарбузова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
19.07.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Тюменская обл Нижне-Тавдинский район село Велижаны
Рождение ребёнка
18.08.1991

Дочь: Велижанина Диана Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюменская обл город Тюмень
Рождение ребёнка
09.04.1997

Сын: Велижанин Георгий Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.07.2003
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