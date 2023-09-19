(Шелковникова) Ирина (Арина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шелковникова) Ирина (Арина) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1902

Дочь: Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1903

Сын: Шелковников Иоанн Борисович

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Шелковников Павел Борисович

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
18.12.1907

Сын: Шелковников Стефан Борисович

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Шелковников Михаил Борисович

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
27.08.1914

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1915

Дочь: Фёкла Борисовна

Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович

Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелковников Борис Петрович

Смерть
Неизвестно
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