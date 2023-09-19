(Шелковникова) Ирина (Арина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1902
Дочь: Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1903
Сын: Шелковников Иоанн Борисович
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1904
Сын: Шелковников Павел Борисович
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1907
Сын: Шелковников Стефан Борисович
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Шелковников Михаил Борисович
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
27.08.1914
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1915
Дочь: Фёкла Борисовна
Отец ребёнка: Шелковников Борис Петрович
Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно