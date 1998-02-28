Ефимкина (Зимарева) Татьяна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1909
Дата смерти28.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1909
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ефимкина Александра Александровна
Отец ребёнка: Ефимкин Александр Абрамович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Корыстина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Ефимкин Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимкин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ефимкин Александр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1998