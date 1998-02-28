Ефимкина (Зимарева) Татьяна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимкина (Зимарева) Татьяна Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1909

Дата смерти

28.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1909

Отец: Зимарев Харитон Вадимович

Мать: Зимарева Аксинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ефимкина Александра Александровна

Отец ребёнка: Ефимкин Александр Абрамович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Корыстина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Ефимкин Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ефимкин Александр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимкин Александр Абрамович

Смерть
28.02.1998
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