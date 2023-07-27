Гайдук Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдук Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдук Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поберухина? Лариса Александровна

Мать ребёнка: Гайдук Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гайдук Любовь Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдук Любовь Георгиевна

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