Гайдук Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайдук Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поберухина? Лариса Александровна
Мать ребёнка: Гайдук Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гайдук Любовь Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайдук Любовь Георгиевна