Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фуфаев Петр Федоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фуфаева Ирина Петрова
Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фуфаева Федосья Петрова
Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фуфаева Степанида Петрова
Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров
Рождение ребёнка
01.08.1861
Дочь: Фуфаева Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров
Смерть
Неизвестно