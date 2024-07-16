Марья Николаева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуфаев Петр Федоров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фуфаева Ирина Петрова

Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фуфаева Федосья Петрова

Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фуфаева Степанида Петрова

Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров

Рождение ребёнка
01.08.1861

Дочь: Фуфаева Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Фуфаев Петр Федоров

Смерть
Неизвестно

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