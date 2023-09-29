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Феодоровская Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

16.09.1818

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Поликарпова Наталья Михеева

Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Варвара Михеева

Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Авдотья Михеева

Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Феодоровский Тимофей Михеев

Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодоровский Михей Иванов

Смерть
16.09.1818
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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