Феодоровская Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти16.09.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Поликарпова Наталья Михеева
Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Варвара Михеева
Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Авдотья Михеева
Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Феодоровский Тимофей Михеев
Отец ребёнка: Феодоровский Михей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1818
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)