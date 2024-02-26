Леонов Иван Трофимов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Иван Трофимов (Ич)

Леонов Иван Трофимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Леонов Трофим Трофимов (Ич)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1844

Мы используем куки для улучшения работы сайта.