Леонов Иван Трофимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Леонов Трофим Трофимов (Ич)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1844