Федотова (Бабаковская) Ксения Анисмова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Бабаковская) Ксения Анисмова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Бабаковский Анисим Григорьев

Мать: Бабаковская Евдокия Васильева

Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Федотов Иван Федоров

М. 24 Ж. 22
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Федотов Мефодий Иванов

Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Федотов Терентий Иванов

Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров

Рождение ребёнка
13.12.1873

Дочь: Лукия Иванова

Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров

Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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