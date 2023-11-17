Марфа Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимир Петрович
Мать: Анисия Макарова
Бракосочетание
1886
Наричино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Федорова Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Христина Спиридоновна
Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Верхние Немыкари, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно