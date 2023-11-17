Марфа Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир Петрович

Мать: Анисия Макарова

Бракосочетание
1886

Муж: Матвеев Спиридон Матвеев

Наричино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Федорова Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Христина Спиридоновна

Отец ребёнка: Матвеев Спиридон Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Верхние Немыкари, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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