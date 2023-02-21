Afonasyev (Ivanova) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAfonasyev (Ivanova) Anna

Afonasyev (Ivanova) Anna

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1904

Дочь: Vera

Отец ребёнка: Afonasyev Ivan

Рождение ребёнка
?.03.1906

Сын: Afonasyev Alexey

Отец ребёнка: Afonasyev Ivan

Рождение ребёнка
?.09.1907

Сын: Afonasyev Anatoliy

Отец ребёнка: Afonasyev Ivan

Рождение ребёнка
?.12.1908

Сын: Afonasyev Vladimir

Отец ребёнка: Afonasyev Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Afonasyev Ivan

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close