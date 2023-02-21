Afonasyev (Ivanova) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1904
Дочь: Vera
Отец ребёнка: Afonasyev Ivan
Рождение ребёнка
?.03.1906
Сын: Afonasyev Alexey
Отец ребёнка: Afonasyev Ivan
Рождение ребёнка
?.09.1907
Сын: Afonasyev Anatoliy
Отец ребёнка: Afonasyev Ivan
Рождение ребёнка
?.12.1908
Сын: Afonasyev Vladimir
Отец ребёнка: Afonasyev Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Afonasyev Ivan
Смерть
Неизвестно