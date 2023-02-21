Кучина Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина Анна Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Власов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Власов Егор Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Илья Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Егор Аникеевич

Смерть
Неизвестно
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