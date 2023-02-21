Кучина Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Власов Егор Аникеевич
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Илья Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно