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Шатунов Семен Данилов

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Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Шатунов Данило Григорьев

Мать: Шатунова Агафья Иванова

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шатунов Филимон Семенов

Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Настасья Семенова

Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шатунов Родион Семенов

Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Овдотья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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