Шатунов Семен Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Шатунов Данило Григорьев
Мать: Шатунова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Настасья Семенова
Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Шатунова Овдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812