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Тростинский Роман Пантелемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

23.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Тростинский Пантелемон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тростинский Стефан Романович

Мать ребёнка: Тростинская Варвара Естафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тростинский Филипп Романович

Мать ребёнка: Тростинская Варвара Естафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тростинская Варвара Естафьева

Смерть
23.03.1884
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