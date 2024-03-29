Тростинский Роман Пантелемонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти23.03.1884
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Тростинский Пантелемон
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тростинский Стефан Романович
Мать ребёнка: Тростинская Варвара Естафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тростинский Филипп Романович
Мать ребёнка: Тростинская Варвара Естафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1884