Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Осип (Иосиф) Иванович
Мать: Дарья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно