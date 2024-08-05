Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Дарья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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