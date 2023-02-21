Чекалова (Горбунова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Горбунова) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

18.12.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1867 ст.

Муж: Чекалов Николай Евдокимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1868 ст.

Сын: Чекалов Захарий Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1870 ст.

Сын: Чекалов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1872 ст.

Дочь: Соловьева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1874 ст.

Сын: Чекалов Карп Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1876 ст.

Сын: Чекалов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1877 ст.

Сын: Чекалов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1879 ст.

Дочь: Чекалова Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.

Дочь: Чекалова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.

Сын: Чекалов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1882 ст.

Сын: Чекалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.

Сын: Чекалов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.

Сын: Чекалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.

Дочь: Чекалова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.

Сын: Чекалов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.

Сын: Чекалов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Сын: Чекалов Ефрем Николаевич

Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
18.12.1912 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
20.12.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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