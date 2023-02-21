Чекалова (Горбунова) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти18.12.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Чекалов Захарий Николаевич
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Сын: Чекалов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Дочь: Соловьева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Сын: Чекалов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Дочь: Чекалова Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Дочь: Чекалова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Сын: Чекалов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Сын: Чекалов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Дочь: Чекалова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Дочь: Чекалова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Сын: Чекалов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Николай Евдокимов