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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Архиреев Степан Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Архиреев Илья Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Архиреев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ефремова Анна Павловна

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Архиреев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Боянкина Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Александр

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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