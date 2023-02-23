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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Рождение ребёнка
До 1871
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ефремова Анна Павловна
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Архиреев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Боянкина Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Александр
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Архиреев Павел Александрович
Смерть
Неизвестно