Галич Елизавета Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалич Елизавета Агеевна

Галич Елизавета Агеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1916

Дата смерти

30.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1916

Отец: Галич Агей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Багно Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1942

Дочь: Синицына Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1947

Дочь: Колесник Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.04.1954

Сын: Галич Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.12.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close