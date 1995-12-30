Галич Елизавета Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1916
Дата смерти30.12.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1916
Отец: Галич Агей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1937
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1942
Дочь: Синицына Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1947
Дочь: Колесник Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.04.1954
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.12.1995