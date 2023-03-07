Минибаев Михаил Давидович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти24.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 08.10.1939
Род войск: Войска связи Воинское звание: Рядовой Призван 8.10.1939 Илекским РВК. Служил в должности водителя в 123 отдельном полку связи 2 ударной армии, затем в 532 отдельном автотранспортном батальо... Показать все
Смерть
24.03.1994
Похоронен в Ямане.