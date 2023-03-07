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Минибаев Михаил Давидович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

24.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 08.10.1939
Род войск: Войска связи Воинское звание: Рядовой Призван 8.10.1939 Илекским РВК. Служил в должности водителя в 123 отдельном полку связи 2 ударной армии, затем в 532 отдельном автотранспортном батальо... Показать все
Смерть
24.03.1994
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похоронен в Ямане.
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