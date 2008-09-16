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Соколова Лада Сергеевна
Соколова Лада Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2008
Пол
Женский
Отец
Соколов Сергей Александрович
Мать
Полунина Варвара Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2008
Отец:
Соколов Сергей Александрович
Мать:
Полунина Варвара Сергеевна
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