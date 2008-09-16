Соколова Лада Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Лада Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2008

Отец: Соколов Сергей Александрович

Мать: Полунина Варвара Сергеевна

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