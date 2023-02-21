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Зимин Александр Александрович
Зимин Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1965
Пол
Мужской
Отец
Зимин Александр Филиппович
1928 г.р.
Мать
Зимина (Костромина) Полина (Прасковья) Васильевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1965
Отец:
Зимин Александр Филиппович
Мать:
Зимина Полина Васильевна
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