Зимин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1965

Отец: Зимин Александр Филиппович

Мать: Зимина Полина Васильевна

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