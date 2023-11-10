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Макаров Филипп Ефимович

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Макаров Ефим Леонтьевич

Мать: Макарова Маримьяна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
10.10.1918

Жена: Макарова Варвара Кирилловна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Буринского поселка Актагучинской станицы Филипп Евфимович Макаров, 25 лет, православн... Показать все
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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