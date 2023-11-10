Макаров Филипп Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Макаров Ефим Леонтьевич
Мать: Макарова Маримьяна
Бракосочетание
10.10.1918
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Буринского поселка Актагучинской станицы Филипп Евфимович Макаров, 25 лет, православн... Показать все
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно