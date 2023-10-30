Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Андрей Александров
Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Елена Александровна
Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно