Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Андрей Александров

Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Елена Александровна

Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Александр Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close