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(Шемякина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Григорович Иван Константинович

Супруг(-а): Иван Константинович Григорович
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Григорович Иван Константинович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Григорович Иван Константинович

Смерть
1913