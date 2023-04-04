(Шемякина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Супруг(-а): Иван Константинович Григорович
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Григорович Иван Константинович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Григорович Иван Константинович
Смерть
1913